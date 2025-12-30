EN VIVO 🔴| Siga la alocución del presidente Gustavo Petro: habla del salario mínimo 2026

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Este lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro ofrece una alocución presidencial en la que hablará del salario mínimo para el 2026.

Lo último: Salario mínimo 2026 en Colombia será de $2′000.000 con subsidio de transporte

Cabe recordar que pocas horas antes de conocerse oficialmente el aumento del salario mínimo para 2026, el presidente Petro defendió la intención del Gobierno de hacer un alto incremento al señalar que este no aumenta la informalidad, como lo han advertido varios analistas.

“En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta”, escribió Petro en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en respuesta al exalcalde Enrique Peñalosa, quien había advertido que durante el Gobierno Petro ha crecido la informalidad.

