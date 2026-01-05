Daniel Briceño pide a la Procuraduría que suspenda a Hollman Morris por participación en política

El exconcejal Daniel Briceño radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria con la que pidió que el director del Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris, s ea investigado por supuesta participación en política.

El exfuncionario acusó a Morris de intervenir en el debate político, luego de que el pasado miércoles, 31 de diciembre, en medio de la emisión del noticiero de RTVC, señalara que venían unos seis meses “muy complicados” y que se trataba de “fascismo o democracia” y el “fascismo” no “le puede ganar” a lo que millones de colombianos han construido.

“El contenido del mensaje introduce a una dicotomía política e ideológica al referirse al fascismo o democracia, anuncia una toma de posesión institucional frente al escenario electoral próximo y, por su posición tiene capacidad real de influir en la opinión pública, dada la naturaleza alcance y función del Sistema de Medios Públicos”, señaló Briceño.

Daniel Briceño recordó que la ley de garantías impone una restricción reforzada para que funcionarios públicos participen en debates políticos e ideológicos.

“El funcionario denunciado utiliza su cargo directivo y su posición institucional para emitir valoraciones de carácter político e ideológico, trasladando dichas apreciaciones al escenario electoral próximo. En efecto, las manifestaciones realizadas no se limitan a una reflexión abstracta o académica, sino que introducen una lectura valorativa del contexto político”, dijo.

Al mismo tiempo, el hoy candidato a la Cámara de Representantes, solicitó a la Procuraduría que Morris sea suspendido provisionalmente de su cargo para evitar una reiteración de la supuesta conducta.

Adicionalmente, Daniel Briceño planteó como de suma gravedad, que Morris señalara que “ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos”. Esto, a su juicio significa una actitud que puede plasmar una instrumentalización de los medios públicos en contra del “fascismo”.

