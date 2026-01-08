Autoridades de Cali reportan la llegada de más familias desplazadas desde el Cauca

Más de 200 las familias desplazadas del Cauca han arribado a Cali en las últimas semanas. Foto: Personería de Cali.

La llegada de más personas desplazadas desde el norte del Cauca a Cali este jueves 8 de enero, volvió a encender las alertas de las autoridades de la ciudad y de la región.

El Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAV, recibió en las últimas horas a 50 nuevas familias desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, como consecuencia de la compleja situación de orden público que se registra en esa región.

Frente a este panorama, la Personería de Cali reiteró el llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer la respuesta humanitaria y evitar que esta situación derive en una crisis de mayores proporciones en la capital vallecaucana.

Al Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, llegaron hoy 50 nuevas familias desplazadas, provenientes del municipio de Buenos Aires, como consecuencia de la compleja situación de orden público que se registra en el norte del departamento del Cauca.



Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad de una estrategia integral que permita atender las causas del desplazamiento forzado y sus efectos en Cali y el departamento.

“Lo que pasa en Cauca nos afecta al Valle, lo que pasa en Valle afecta al Cauca y por eso he venido reclamando una estrategia de seguridad conjunta que no quiere decir solamente fuerza pública, sino también inversión social. Eso es lo que he venido reclamando yo del Gobierno Nacional”, señaló.

Con la llegada de este nuevo grupo, ya son más de 200 las familias desplazadas que han arribado a Cali en las últimas semanas desde el departamento del Cauca, huyendo de la violencia.