Denuncian el robo de vehículos y secuestro de guardias indígenas en retén ilegal en el Cauca

Al menos 15 hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN habrían montado un retén ilegal en el oriente del Cauca donde secuestraron a miembros de la guardia indígena del CRIC y los despojaron de los vehículos en los que se movilizaban.

Los hechos se registraron en el kilómetro 62 de la vía Popayán-Isnos, sector Paletará-Matamoros, cuando los guardias viajaban hacia el Caquetá y fueron obligados a descender bajo intimidación armada.

Mauricio Capaz, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, denunció que "los habrían tenido amarrados varias horas“.

También explicó que cuando los hombres armados se retiraron del lugar, los guardias lograron liberarse y se encontraron con otros ciudadanos a quienes también les hurtaron las camionetas. Se refugiaron en Coconuco, donde solicitaron apoyo posteriormente todos fueron trasladados a zona segura.

Según Capaz, “esta zona siempre ha sido de bastante riesgo; no es la primera vez que ocurren estos hechos y aunque la guardia ancestral hace esfuerzos por brindar garantías en esta vía que es responsabilidad del Estado, no siempre es posible porque no se tienen garantías”.

La organización ancestral rechazó los hechos y exigió medidas por parte del Gobierno para el libre tránsito de la guardia Indígena.

El oriente del Cauca ha sido escenario recurrente de retenes ilegales por parte de las disidencias de las Farc y ELN que afectan la seguridad comunitaria.