Cámara aprobó proyecto de ley que regula las cabalgatas como actividad económica

El proyecto de ley que busca instituir las cabalgatas como una actividad económica, recreativa y cultural generó un amplio debate en la Cámara de Representantes.



La propuesta es impulsada, en su mayoría, por congresistas del Centro Democrático y a pesar de que algunos representantes pidieron archivarlo, entre ellos el animalista Juan Carlos Losada, fueron derrotados por las mayorías.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, resaltó la necesidad de impulsar el proyecto.



“Considero que no hay departamento en Colombia donde no se realicen cabalgatas, donde no haya afición y amor por el caballo. Quiero dejar claro que aquí hay todo un compromiso del texto y del Congreso en garantizar el bienestar animal y reglamentar una actividad que genera más de 480.000 empleos directos e indirectos”, aseguró.

Incluso informó que hay un artículo que propone el cobro obligatorio de una contribución para apoyar el bienestar de los caballos.



Por su parte, Losada pidió la modificación del articulado y se quejó al asegurar que sus propuestas no fueron ampliamente discutidas.