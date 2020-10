Criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana: Migración Colombia

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que del total de la población nacional el 3,2% de los migrantes venezolanos están cometiendo delitos.

En el caso de Bogotá, a propósito de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, reveló que de 21.812 capturas que se han hecho en flagrancia por diferentes delitos, en 2020, 1.841 son de venezolanos.

“La criminalidad en Colombia es inaceptable, no importa de dónde venga. A la persona que comete un delito hay que judicializarla, no preguntarle de dónde viene (...) La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, viene de muchísimo tiempo atrás, el origen no tiene nada que ver”, dijo.

En cuanto a las sanciones contra los migrantes venezolanos que han cometido delitos en Bogotá, reportó que se han hecho 20 deportaciones y 659 expulsiones.

Y aunque la alcaldesa de Bogotá aseguró: “Migración Colombia es una cosa muy chiquita y muy precaria”, Espinosa respondió que, aunque todas las entidades desearían tener más recursos y más personal, está orgulloso de su equipo “que le pone el pecho a su trabajo”.

“Pudiéramos ser más grandes, pero somos un equipo dedicado, juicioso que cumple su fin”, concluyó.