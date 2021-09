Falleció el escritor Antonio Caballero, el inolvidable columnista y caricaturista

Este viernes se conoció la muerte del gran escritor Antonio Caballero a sus 76 años, uno de los periodistas y columnistas más importantes y críticos del país.

Entre sus obras literarias más importantes están ‘Isabel en invierno’, un libro para niños, ‘Sin remedio’, ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’, entre otros.

Amante de la fiesta taurina, también realizó varios escritos sobre esta disciplina como ‘Toro, toreros y público’ (1992), ‘Los siete pilares de un torero’ (2003) y ‘A la sombra de la muerte’ (1994).

Reconocido ampliamente en el periodismo por sus análisis de la situación política y social en Colombia, marcó una tendencia en las caricaturas críticas del país.

Fue tanta la importancia de Caballero para el periodismo y la cultura nacional que el presidente de la República, Iván Duque, lamentó la noticia a través de sus redes sociales: “pierde Colombia a un destacado hombre de letras”.

Expreso mis condolencias a la familia y amigos del escritor y periodista Antonio Caballero por su fallecimiento. Pierde Colombia a un destacado hombre de letras. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 10, 2021

Caballero tuvo un gran recorrido por los medios de comunicación, llevando su talento y cultura a cada uno de ellos como la revista Semana, El Espectador y El Tiempo.

El día que Antonio Caballero resaltó la idea de que las mujeres se defiendan solas

Tras su partida, recordamos el día en que resaltó la importancia de que las mujeres se defiendan solas. En diálogo con La W, Caballero envió un mensaje por la publicación de una controversial columna suya.

“Hay un acostumbramiento a la jerarquía del hombre sobre la mujer y eso está muy bien que cambie. A mi me parece que las mujeres y los hombres son exactamente iguales en derechos y obligaciones, me parece que las mujeres deben ser capaces de defenderse solas porque no considero que sean inferiores”, dijo Antonio Caballero.

La conversación surgió después de publicar una columna en la Revista Semana donde abordaba el tema del acoso en el 2017. Aunque en ese entonces recibió críticas, compartió un nuevo escrito aclarando su postura y resaltando el papel de las mujeres como defensoras de sus propios derechos.

La exdirectora del noticiero QAP habló con La Hora del Regreso sobre el fallecimiento del columnista y periodista, a quien destacó por su conocimiento del país y del mundo.

Escucha "Si hubo una persona culta en este país, fue Antonio Caballero: María Elvira Samper" en Alacarta

"Nos dejó un legado a los periodistas de veracidad, de coherencia, del más profundo conocimiento de la cultura general y una pluma impresionante como escritor, que podría decirse que fue mejor que la de su padre", aseguró Samper.

Por el fallecimiento, políticos, activistas, periodistas y otros colegas lamentaron la partida de Antonio Caballero y recordaron el importante legado que dejó en el país.

Culto, inteligente, tímido, mordaz. El mejor columnista colombiano de siempre; acaba de morir Antonio Caballero y ya hace falta en este país ‘Sin Remedio’. — Félix de Bedout (@fdbedout) September 10, 2021

Acaba de morir el gran escritor y periodista Antonio Caballero Holguín. Siento inmenso pesar por la pérdida de este extraordinario escritor que le quedaba a Colombia. In dependiente, honesto y valeroso. pic.twitter.com/PSoLEGojkZ — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) September 10, 2021

Gran tristeza por el fallecimiento de Antonio Caballero, uno de los mejores columnistas de este país. Querido y respetado Antonio, descanse en paz y gracias por las muchas enseñanzas y consejos pic.twitter.com/znp3gSHQLr — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) September 10, 2021

Este sí que era un maestro. Uno siempre estaba de acuerdo con él, así no lo estuviera, porque su dominio de su propia prosa -que parecía equilibrismo- era brillante, hastiado, sabio, lleno de humor. Habrá que acudir siempre a su cordura.https://t.co/1WpHkqJKys — Ricardo Silva Romero (@RSilvaRomero) September 10, 2021