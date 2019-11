Iván Duque: están llamando a incendiar la sociedad, tras marcha del 21 de noviembre

En medio del taller 44 ' construyendo país' , Iván Duque, presidente de Colombia, se refirió en varias ocasiones a la gran marcha que se está convocando en contra de las acciones que ha realizado el actual Gobierno para el próximo 21 de noviembre.

Destacó que en sus 15 meses que lleva como gobernante nacional quisiera que los problemas estuvieran resueltos pero no hay milagros y que hay muchas voces que llaman a incendiar la sociedad.

"Qué más quisiéramos decir que todos los problemas sociales están resueltos, pero lo cierto es que las soluciones no son milagrosas, hoy ,cuando escuchamos voces, están llamando a incendiar la sociedad, a que haya pugnacidad entre los colombianos, están tratando de hacer llamados, inclusive que sea a través de la violencia como se expresan las angustias, tenemos que parar como sociedad , ponernos la mano en el corazón y reconocer que no es a través de la violencia, ni a través de las agresiones, logramos las transformaciones sociales, es a través del trabajo", dijo Duque.

"Que hayan necesidades no justifica que unos quieran llamar a la violencia o llamar a la protesta violenta, la protesta pacífica es un derecho constitucional , es cierto, pero yo diría que lo más importante es no dejar que incendien el país. Sobre todo, luego de elecciones dónde ahora lo que viene para el país es el trabajo armónico, lo que me preocupa es que intenten promover el incendio de la sociedad , sobre mentiras y falacias".

Entre tanto, dijo que , "En las redes dicen hagamos lo mismo que pasó en otros lugares de América latina e incendiemos aquí y allá, y se pregunta uno, qué gran torpeza, porqué, cómo se promueve el empleo, cómo se defiende la movilidad? incendiando los sistemas de transporte, uno de los más vulnerables de la sociedad, esa no es la Colombia que nosotros hemos construido".

Entre otras declaraciones, desvirtuó que el Gobierno es enemigo de los trabajadores.



"El gobierno ha dicho que no se tiene reforma sobre pensionados. Dicen que se planea una reforma laboral para los jóvenes, por Dios, que quede claro que este gobierno no está proponiendo afectar el empleo de los jóvenes y rechazo categóricamente esas propuestas de pensamientos que dicen que los jóvenes hay que pagarles por debajo del salario mínimo, mientras yo sea presidente , eso no va a ocurrir en Colombia".

Resaltó que en su administración se trabaja por la equidad y por los pobres del país.

"Reconocer que en Colombia hace más de 15 meses se logró que en más de 200 municipios tuvieran la mejor calidad de agua posible y que muchos jóvenes no podían poder ir a la universidad, y desertaban , hay que reconocer que habían deudas acumuladas en el sistema de salud".

Dió a conocer que el 31 de diciembre van a ser más de 100 mil colombianos que conocerán la luz eléctrica .

"Yo no quiero que la presidencia de este país sea utilizada como un púlpito para polarizar", puntualizó.

