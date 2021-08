MOE le pidió a la Corte Constitucional agilizar estudio del nuevo Código Electoral

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, le envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, en la que le solicitó agilizar el estudio de constitucionalidad del nuevo Código Electoral.



En la comunicación, Barrios advirtió que no hay claridad en los procedimientos de inscripción de cédulas de ciudadanía y de candidaturas, y resaltó que la coyuntura demanda una pronta respuesta por parte del alto tribunal, ya que se deben definir las normas que serán aplicadas para el proceso electoral.

“En este momento los partidos políticos están discutiendo la conformación de las listas, pero no se tiene claro si vamos a avanzar o no en este proceso electoral de manera obligatoria hacia las listas paritarias. Asimismo, hablamos de las auditorías a los diferentes software que se utilizan a lo largo del proceso electoral y que es contratado por la Registraduría y se señala que es importante comprar el software de transmisión de información, a estas alturas no podrá ser comprado”, dijo.

En la carta también mencionó que si se acogen algunas modificaciones al Código Electoral, esto implicaría un esfuerzo institucional, administrativo y presupuestal, sumado a la pedagogía para que la ciudadanía, las veedurías, las candidaturas y las organizaciones políticas entiendan las nuevas reglas.