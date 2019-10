Monsalve tenía muchos beneficios patrocinados por Iván Cepeda: alias Racumín

En exclusiva para W Radio, habló Fauner José Barahona Rodríguez, alias Racumin, testigo en el proceso que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos.

“No declararé a favor ni en contra de Álvaro Uribe. Solo declararé lo que me consta (…) así me maten, yo voy a entregar todas las pruebas. Estoy amenazado incluso por el mismo Inpec, he mandado cartas hasta al procurador y la Corte Suprema”, afirmó Barahona en La W.

Barahona aseguró a este medio que no le consta de la relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares.

Además, dijo que lo trasladaban de cárcel todo el tiempo y que, en uno de esos centros de reclusión, le sirvió de testigo al senador Iván Cepeda, a través de Pablo Hernán Sierra.

Así, aseguró que nunca ha recibido sobornos y dijo que el también testigo Juan Guillermo Monsalve tenía beneficios y respaldo, pues recibía visitas de familiares en la cárcel cuando él quisiera, se emborrachaba y se le garantizaba una mejor celda.

“Juan Guillermo Monsalve aseguraba que a él no lo movían de la cárcel por Iván Cepeda (…) él tenía beneficios por hablar en contra de Uribe y el que lo patrocinaba era Cepeda”, contó.

“Lo único que pido es que protejan mi integridad y me den una vida digna. Estoy dispuesto a entregar información delicada que comprometa a los gobernadores donde estaba ‘Martín Llano’. Tengo pruebas contra casi todos los gobernadores (…) ‘Llano’ tiene poder en Casanare, su oficina la montó en La Picota. Tengo cómo demostrarlo”, concluyó.

