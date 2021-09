Proyecto de amnistía aún no despega y el Gobierno no lo tiene en su agenda

Hoy, en ‘Kamila de 11 varas’, se metió el Centro Democrático con su proyecto de amnistía porque aún no toma vuelo y no ha sido discutido con el Gobierno, según nos confirman varias fuentes.



Sin embargo, a pesar de las críticas que hicieron algunos sectores, el partido ya nombró una subcomisión que se encargará de nutrir esta reforma constitucional y sacarla adelante.



Los encargados serán la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo. Ambos están revisando el tema jurídico con expertos y la viabilidad.



Supimos que el proyecto tendrá cambios aunque mantendrá su esencia. Además, nos confirman que no se buscará una amnistía total sino ciertos beneficios jurídicos para militares y ciudadanos del común.



El partido espera hablar muy pronto con el presidente Iván Duque, pero fuentes del propio Gobierno nos aseguran que el proyecto no está en su agenda y tampoco hay reuniones programadas en el corto plazo.



Así que por el momento no hay mayores avances, aunque el partido trabaja para presentar un segundo borrador del proyecto.