Racismo en el trabajo: Hombre denuncia que no consigue empleo por el color de su piel

John Jack Becerra, es un hombre afrodescendiente de 41 años, nacido en Quibdó, que desde al año 2011 empezó una batalla jurídica porque fue víctima de tratos racistas y acoso laboral para una empresa en la cual trabajó.

Becerra tocó puertas de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo, pero fue la Corte Constitucional quien le dio la razón en 2018 y lo favoreció con una tutela. Sin embargo, esta denuncia hoy en día lo tiene vetado laboralmente, pues no ha sido posible encontrar trabajo porque lo consideran “un problema”.

En Sigue La W la víctima contó que cuando llegó al trabajo de la batalla jurídica anteriormente mencionada recibía comentarios despectivos por parte de sus compañeros. “No se me llamaba por mi nombre, me decían “esclavo”, “mico””, explicó.

Además, dijo que, contrario a lo que se cree, el racismo en el ambiente laboral no es algo esporádico y es algo muy recurrente. “Muchos co-raciales no denuncia por temor a lo que a mí me ha venido pasado”, agregó.