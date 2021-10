Siempre hemos estado en mesas para reapertura de frontera con Venezuela: Migración

En los micrófonos de W Radio con Julio Sánchez Cristo, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habló de la apertura de la frontera con Venezuela.

Espinosa aseguró que, por ahora, se quiere restablecer la circulación de transporte de carga terrestre bajo una operación coordinada con todas las autoridades para luego evaluar la apertura de transporte particular o de buses.

“Tuvimos tránsito de personas durante toda la pandemia, tuvimos canal humanitario. Entiendo las necesidades de las personas. En junio se abrió ese paso peatonal, pero no había paso de carga por lo contenedores. Ahora queremos que opere la carga terrestre que requiere una organización, pues los puentes tienen más de 50 años y por eso están haciendo la evaluación de estos, ya que tuvieron carga por mucho tiempo. Estamos haciendo las coordinaciones operativas”, puntualizó Espinosa.

Así mismo, el director de Migración respondió por las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro: “Cuando hay voluntad y deseos de coordinación, todo fluye. Pero el régimen se ha caracterizado por decisiones unilaterales e intempestivas que no toman en cuenta los intereses de las personas. Hemos trabajado en la preocupación de personas. El paso de personas es de seres que tienen una necesidad. Y, así mismo, nos interesa una reactivación económica bajo los precios justos”.

Ante las críticas que han hecho varios congresistas por la falta de participación del Gobierno en las mesas de concertación convocadas por diferentes sectores, Espinosa aseguró que, aunque a la última reunión no pudo asistir, no quiere decir que no se estén atendiendo mesas.

“Hemos desarrollado mesas de trabajo conjuntas desde hace un año con el gobernador de Norte de Santander, con los comerciantes, con la Gerencia de Fronteras. Han sido mesas de trabajo juiciosas, trabajando en el proceso de apertura que requiere la participación de muchas instituciones y vamos por un buen camino”, precisó Espinosa.

Finalmente, el director de Migración Colombia aseguró que la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue muy provechosa.

Así lo expresó: “Con el equipo de trabajo fuimos hasta la zona de Urabá, podemos vivir la situación de ciudadanos haitianos (…) sabemos que es un desafío regional que no se genera en Colombia. Debemos continuar con la política migratoria de fronteras abiertas. Preocupan las organizaciones de tráfico de migrantes y estamos detrás de ellos para judicializar personas. La situación de Haití escapa de Colombia porque no surge en el país”.