Venezuela autorizó la apertura peatonal de la frontera con Colombia

El diputado Freddy Bernal, protector del estado Táchira, anunció la apertura peatonal de la frontera colombo-venezolana sin restricción desde este martes 26 de octubre, el ingreso se permitirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 8 de la noche a través del puente internacional Simón Bolívar.

Freddy Bernal, aseguró que “dijimos que abríamos peatonalmente cuando llegáramos al 70% de la población vacunada, pero debíamos estar reuniéndonos permanentemente, lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron. Hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a respondernos el teléfono, ni la DIAN, ni Migración Colombia y nosotros no podíamos esperar a que eternamente Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros”.

“En ese sentido, la frontera como ustedes pueden verlo, está abierta en horario desde las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, esta apertura es de manera permanente, por orden del presidente Nicolás Maduro”, señaló

El Gobierno de Nicolás Maduro permitió el paso sin restricción de los ciudadanos venezolanos, anteriormente se permitía el ingreso a Norte de Santander sólo para estudiantes y pacientes con pico y cédula.

Las autoridades en Norte de Santander celebraron la decisión ante el constante llamado de los gremios económicos, afectados por el cierre de la frontera desde el año 2015.