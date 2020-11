Veeduría Nacional de Salud rechaza el traslado de EPS de más de un millón de ciudadanos

Redacción: Rubén Ocampo

El veedor nacional de Salud, José Villamil, aseguró que la liquidación de Comfacundi, Comfamiliar Cartagena y de Medimás EPS, en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño; afectará la atención de los más de un millón de usuarios de estas EPS que serán recibidos en empresas promotoras de salud que según la Veeduría no han expandido su infraestructura y atención para los nuevos usuarios.



“No estamos diciendo que no haga las sanciones que tenga que hacer, pero no están claras las situaciones”, señaló Villamil.

El veedor añadió que el trasladado de estos pacientes causará más demora en la atención a servicios de salud, afectando mayoritariamente a quienes padecen enfermedades crónicas, atrasando a la vez, los procesos de pruebas y entrega de resultados de COVID-19.



Finalmente, el veedor José Villamil, afirma que cualquier problema o falla en la prestación del servicio para los más de un millón de trasladados de EPS, será responsabilidad de la Super Intendencia Nacional de Salud.