¿Y si congresistas se "enferman" para facilitar la aprobación de la Reforma Tributaria?

El algoritmo de este viernes nos lleva a hablar de la Reforma Tributaria porque ayer les contaba el mecanismo jurídico que Germán Vargas Lleras y César Gaviria tienen previsto para sancionar a los congresistas que se salgan del redil y voten positivamente el proyecto.



La preocupación ahora no es que se desvíen algunos congresistas de la posición oficial de sus partidos, sino que acudan a una práctica conocida en el Congreso: no asistir a las sesiones, dándole un margen de maniobra al Gobierno para que, con los votos de su bancada, pueda hacer que el proyecto avance en las comisiones económicas y las plenarias.



Al tratarse de una ley ordinaria, la Reforma Tributaria no tiene una votación calificada, lo que quiere decir que por cada congresista ausente, se reduce la cantidad de votos necesarios para tomar una decisión, siempre y cuando se mantenga un quorum decisorio mínimo.

Así que habrá que estar muy atentos porque podríamos estar frente a una "operación retorcijón", protagonizada por los congresistas más cercanos al Gobierno, que es especialmente fácil de impulsar en la virtualidad y en medio de la pandemia.



Por esta razón, la importancia del Partido de la U que tendrá la llave para desconectar al paciente que está en estado crítico: la Reforma Tributaria.