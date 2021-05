Alcaldesa de Bogotá le pide al Esmad no usar balas de goma

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que 11 manifestantes han tenido graves lesiones en sus ojos en medio de las protestas que se desarrollan desde el 28 de abril.



La mandataria anunció que le pidió al Esmad de la Policía no hacer uso de las balas de goma que están causando estas graves heridas.



“Le he pedido a la Policía no usar balas de goma en las protestas. El principal causante de lesionados en sus ojos son las balas de goma, esas armas están aceptadas como no letales, no están costando la vida, pero sí la salud de los jóvenes y eso es inadmisible”, dijo.

Lea aquí: Continúan bloqueados por protestas los accesos y salidas de Bogotá

La mandataria agregó que de ser necesario elevará esta solicitud al Ministerio de Defensa y al presidente Iván Duque.



La alcaldesa informó que por lo menos 140 personas han resultado lesionadas en medio de las manifestaciones.