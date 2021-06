Está sin control la lengua de la alcaldesa: concejal de Colombia Humana

La concejal de Bogotá Ana Teresa Bernal, de la bancada Colombia Humana-UP, se refirió en La W a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en las que responsabiliza a ese partido por los hechos vandálicos ocurridos esta semana en la ciudad, entre ellos, el secuestro de seis buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

En contexto: Claudia López culpa a Colombia Humana por retención de buses del SITP

“Me parece que está sin control la lengua de la alcaldesa, cómo va a responsabilizar a Colombia Humana de hechos como ese cuando hemos repetido incansablemente que estamos con la protesta social pacífica pero no estamos con los bloqueos ni con los actos de vandalismo. No tenemos nada que ver con esos actos, no sé en qué estaba pensando la alcaldesa cuando hace ese señalamiento que, además, pone en riesgo la vida de los miembros de la Colombia Humana”, dijo.

La concejal agregó que la crisis social que atraviesa el país no se puede reducir a una acusación a un movimiento político. Señaló, además, que se está discutiendo si se acude a mecanismos legales y si la bancada Colombia Humana - UP seguirá independiente o si tomará una posición de oposición al Gobierno Distrital.

Le puede interesar: Petro pide a bancada en Concejo de Bogotá declararse en oposición a la alcaldesa

Asimismo, la concejal Bernal aseguró que las dotaciones entregadas a jóvenes de la primera línea por el senador Gustavo Bolívar consistieron únicamente en cascos y gafas para protegerlos de los artefactos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Así mismo, asegura que estos elementos no son usados para cometer actos vandálicos y delitos como secuestro.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López ratificó sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter:

“De la misma organización política un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la Policía, una concejal mintió sobre ambulancias que terminaron vandalizadas, ediles y dirigentes locales les dan apoyo logístico en bloqueos, los convocan a mantener la confrontación”.