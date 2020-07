La explicación del Gobierno por la que ventiladores entregados a Bogotá aún no funcionan

La alcaldesa de Claudia López se refirió al "tropiezo" que ha tenido que vivir en la adecuación de UCI en la capital pues comunicó que de los 305 ventiladores ofrecidos por el Gobierno nacional solo 99 se pudieron instalar y 206 no sirvieron, lo que significa que la tasa de ocupación UCI bajó solamente de 84,7 % a 83 %.

"Tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos. Es una cosa muy desafortunada" dijo la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. 🧘🏻 pic.twitter.com/0nasDWioqx — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 8, 2020

Sin embargo, el gerente para la atención integral de la Pandemia COVID-19, Luis Guillermo Plata, explicó lo que está sucediendo con los ventiladores en un trino.

"Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados" destacó el funcionario.