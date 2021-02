Top 10: Cuando es amor del bueno no me importa que mi princesa me levante a las seis de la mañana con el ruido del secador, a mí me encanta verla feliz con su cabello bien peinada.

Top 9: Cuando es amor del bueno no me importa que mi osito esté pasadito de kilos, así acolchadito me gusta más.

Top 8: Cuando es amor del bueno no me importa que mi caramelito me raye el carro cada vez que parquea en reversa, todos tenemos derecho a cometer errores.

Top 7: Cuando es amor del bueno no me importa que mi correcaminos sea rápido para todo, prefiero la calidad a la cantidad.

Top 6: Cuando es amor del bueno no me importa que a mi cuchi chuchi se le queme hasta un vaso con agua, para eso existen los domicilios.

Top 5: Cuando es amor del bueno no me importa que mi bebita lleve 4 matrimonios y 4 separaciones, seguro la quinta es la vencida.

Top 4: Cuando es amor del bueno no me importa que mi panterita me revise el celular todas las noches, eso quiere decir que le interesa mucho mi vida.

Top 3: Cuando es amor del bueno no me importa que mi bombón de azúcar tenga un tatuaje que diga Paco y que su ex también se llame Paco, estoy seguro de que eso significa para cogerte a besos mi amor.

Top 2: Cuando es amor del bueno no me importa que mi ratón se la pase haciéndole likes a todas las viejas de Instagram, eso quiere decir que él es muy sensible y que aprecia la belleza en todas sus formas.

Top 1: Cuando es amor del bueno no me importa que mi preciosa desayune todos los días changua con cilantro y doble huevo, yo mientras tanto me como la arepa.