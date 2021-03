Top 10: Formas decentes de salirse por la tangente: Uy Vásquez, !!estrenando casa!! ¿Cuándo invita para conocerla? Siii cuando quieran Esperen que termine de arreglar unas cositas, y organizamos algo, ustedes saben que mi casa es su casa.

Top 9: Formas decentes de salirse por la tangente: Hola Dani, mira que inauguraron un nuevo restaurante, ¿quieres ir? te invito!!! mira que hace rato no nos vemos. Ayyy lo máximooo, pero si quieres hablemos la próxima semana y cuadramos, !!me parece un hit!!!

Top 8: Formas decentes de salirse por la tangente: Uy señor don Montoyita, menos mal me lo encuentro por acá. Oiga don Montoyita, ¿cuándo será que podemos hablar del aumento de este año? Uy señor Velandia, me cogió saliendo, si quiere cuando vuelva de una reunión hablamos, vaya teniendo listo su informe de gestión, y ahora lo revisamos.

Top 7: Formas decentes de salirse por la tangente: Dani, tú y yo ya llevamos 8 meses saliendo, ¿será que ahora sí podemos oficializar lo nuestro?, ¿qué has pensado? Ay mi Ibarrix tú me gustas mucho, y sí me gustaría ser tu novia, pero la verdad no quiero perder tu amistad, mejor dejemos así, y no compliquemos las cosas.

Top 6: Formas decentes de salirse por la tangente: Señor Presidente le habla Carlos Montoya de la W Radio, cuéntenos por favor ¿qué va a hacer usted con el proceso de paz, con la pandemia, con la economía, con la inseguridad, con el desempleo, con la tasa de cambio, con las obras inconclusas? Ayyy señor periodista, no me dañe el día, no ve que estoy preparando los libretos para mi programa de esta tarde, o si quiere venga y juguemos cabecitas con mi nuevo balón.

Top 5: Formas decentes de salirse por la tangente: Oye mi amor, ¡¡qué raro!! ¿por qué será que nuestro hijo es rubio y de ojos azules, si tú y yo somos morenitos y de ojos cafés?, ¿no te parece extraño? Tranquilo mi vida, recuerda que alguna vez te conté, que un tío lejano de mi tatarabuelo era rubio y de ojos azules, la genética es así, no te preocupes mi amor.

Top 4: Formas decentes de salirse por la tangente: Uy hermano ¿será que usted tiene ahí unos $300.000 que me preste hasta fin de mes? Uy manito usted sabe que si yo tuviera, yo se los prestaba, pero preciso tengo que cambiarle las llantas al carro, y ando apenas con lo justo, hablemos la próxima semana a ver.

Top 3: Formas decentes de salirse por la tangente: Aló, muy buenas tardes, señor Carlos Montoya, permítame presentarme, yo soy Felipe Duarte, exitoso empresario, y CEO de mi propia compañía, por favor regáleme 5 minutos para ofrecerle, sin ningún compromiso, el negocio que le cambiará su vida, y tranquilo que no estamos hablando de un multinivel. Uy don Felipe, qué pena con Usted, pero en este preciso instante, estoy esperando la llamada de la EPS para la vacuna de mi abuelita, de verdad muchas gracias, si quiere llámeme en unos 9 meses.

Top 2: Formas decentes de salirse por la tangente: Aló Julio, buenas tardes Jefe, no le quito mucho tiempo ¿será que usted ya pensó en lo del presupuesto para El Leit Show? Uy hermano, espere que preciso me está entrando una llamada de Alberto. Uy Julito, ¿aló? Uy Julito, ¡¡no me cuelgue!! ¿aló??

Top 1: Formas decentes de salirse por la tangente: Oye mamá ¿por qué mi prima se llama Flor? Pues mijita, porque a su tía le encantaban las flores Ahhh y entonces, a ti ¿qué es lo que más te gusta? Por favor VERGONIA ¡¡deje de hacerme tantas preguntas!! no ve que estoy aquí bregando con este almuerzo, preciso le da por hablarme, cuando más ocupada estoy.