Roger Martínez sigue sin ser convocado: "Es una injusticia la que estoy viviendo"

El colombiano habló para Fox Sport de la situación que está viviendo en el América de México, puesto que en lo corrido del año, Roger Martínez no ha sido convocado para disputar los encuentros de la liga de este país.

Martínez aseguró que la decisión de no ponerlo a jugar es muy injusta porque él, al igual que sus compañeros, entrena todos los días al 100% y no tiene ninguna lesión. "La verdad es una situación complicada por la que estoy pasando. Yo tengo tres años más de contrato con América, he venido entrenando al 100%, como siempre lo hago y la situación es que no me han dado la oportunidad de jugar”.

El jugador de la Selección Colombia se refirió también a las especulaciones que hay en este país sobre su deseo de salir del club mexicano, “se han dicho muchas cosas, como que yo me quiero ir del club, pero la verdad es que no es así. Si dije hace poco que si llegara una oferta de Europa, la considerarán. Pienso que han malinterpretado las cosas y, si es así, ofrezco disculpas. Siempre he estado bien en el club, me he sentido bien".

Además, el jugador agregó que no tiene ninguna lesión para que no le den minutos en la cancha, "Yo me estoy entrenando bien, no estoy lesionado. Pienso que es una injusticia lo que yo estoy viviendo".

El jugador de 25 años aseguró que después de expresarle al club que si se conocía de alguna oferta para salir de este, los directivos comenzaron a cambiar con él. “Yo nunca dije que me quería ir gratis o que me quiero ir porque sí. Solo pedí que si llegaba una oferta que la escucharan, obviamente si le servía al club y a mí. No sé qué pasa en el club, no sé qué decisión habrán tomado”.

La última vez que Roger Martínez jugó con el club fue el 29 de noviembre del 2019, para la final del torneo que se disputó entre el América y Monterrey.