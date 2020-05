"Si el fútbol pierde ese ingrediente del abrazo, sería muy triste": Andrés Salcedo

En diálogo con Deportes W el periodista y narrador colombiano, Andrés Salcedo, contó que ahora, durante la cuarentena, no es de las personas que repite los partidos, incluso de las finales de los partidos con los que es a fin. “El fútbol hay que disfrutarlo en vivo. El pasado es muy bonito, pero no me despierta la misma emoción”.

Salcedo agregó, que cuando salió la última fórmula de los alemanes en donde dice que no se pueden abrazar en la cancha para celebrar un gol, lo compara con la intervención del condón, “el roce sexual tuvo la intervención con un condón. Lo mismo pasa ahora con el fútbol, que se nutre no solo del abrazo entre jugadores tras un gol, sino en los hinchas en la tribuna o nuestros hogares”.

También, con esto opinó que el fútbol va a perder, por lo menos de momento, un elemento importante. “El abrazo que se dan los amigos en la tribuna, en la cervecería, el abrazo que se dan los jugadores. El fútbol es alegría desbordada”.

"Si el fútbol pierde ese ingrediente del abrazo, será muy triste”, afirmó.

En cuanto al tema de la Bundesliga y teniendo en cuenta que este fin de semana se retoman los partidos, a pesar de estar en medio de una pandemia y en donde hay que evitar tener cercanía con otras personas, el colombiano que cubrió la Bundesliga entre 1970 y 1990, comentó que esta era una liga atractiva. “El fútbol de la Alemania del Este era ‘pobretón’. No hubo ningún equipo que tuviera alguna figuración internacional grande".

Asimismo, dijo que vio a muchos jugadores, de la mejor época del fútbol alemán. “Me quedo con Franz Beckenbauer por muchas razones, sobre todo por la inteligencia”.

Este exjugador alemán, Beckenbauer, “comenzó su carrera como delantero goleador. A medida que iba creciendo, se iba retrasando. Fue el maestro del mediocampo en el 66. Terminó creando una posición, una especie de líbero”, expresó.

“Jamás vi que alguien lograra ganarle un duelo aéreo a Beckenbauer, era imposible. Siempre saltaba mejor que todos y salía con elegancia desde atrás. Un prodigio”, recordó Andrés Salcedo.

