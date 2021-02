Empresas con registro mercantil no son el universo de potenciales beneficiarios PAEF: UGPP

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) aclaró las diferencias que hay entre las empresas potencialmente beneficiadas y las efectivamente cobijadas por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Indica la entidad que la totalidad de empresas que cuentan con un registro mercantil no constituye el universo de potenciales beneficiarios del Programa, teniendo en cuenta que muchas de ellas no están en operación y, específicamente, no tienen cotizantes activos en el Sistema de Protección Social.

Incluso, resaltaron que hay beneficiarios que no tienen registro mercantil y no lo requieren para serlo. "La Corte Constitucional en su análisis de constitucionalidad de las normas asociadas al PAEF, manifestó que no es procedente solicitar el registro mercantil a aquellos aportantes que no están obligados a tenerlo pero que sí realizan adecuadamente sus aportes a seguridad social", manifestó la UGPP.

Y en esa línea, expresan que son potenciales beneficiarios del programa el total de aportantes que realizan contribuciones en PILA y no el total de los que cuentan con registro mercantil.

La Unidad reitera que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que, como proporción de su participación en el total de aportantes más se han beneficiado:



Asimismo, explican que mientras los aportantes que tienen entre 2 y hasta 200 cotizantes representaron el 68,5% del promedio total de aportantes del periodo de abril a diciembre, su participación en el promedio general de los beneficiarios del programa ascendió a 93,1%, casi 25 puntos por encima de sus niveles de participación en el promedio de los aportantes.

"Las empresas grandes y muy grandes, por su parte, se benefician en una proporción muy similar a su participación en el total de aportantes (1,2% vs. 2%)", especificaron.

Para el caso de los mono empleadores, es decir, aportantes con un solo cotizante que para el periodo fueron en promedio 136.663, asegura la Unidad que son en algunos casos personas que hacen cotizaciones para ellos mismos o para un único trabajador y que por tanto, no han sido la población a focalizar por el programa, como lo muestran las cifras del cuadro anterior.

El porcentaje de los aportantes efectivamente beneficiados frente al promedio de los potenciales beneficiarios alcanza sus mayores niveles para el caso de, según la entidad, las pequeñas empresas, que en promedio alcanzaron una participación de 32,5%, mientras las medianas, grandes y muy grandes están en niveles promedio muy similares, cercanos al 30%.