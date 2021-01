Buscan al culpable de escribir "Trump" en la espalda de un manatí en Florida

Autoridades estadounidenses buscan información que ayude a descubrir al responsable de haber escrito, raspando su piel, la palabra "Trump" en la espalda de un manatí de Florida, confirmó el lunes una portavoz.

El video del manatí con el apellido del presidente Donald Trump claramente escrito con grandes letras en su espalda fue divulgado por el diario local Citrus County Chronicle.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

