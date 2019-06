Cancelé ataque contra Irán "10 minutos" antes de la hora prevista: Trump

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves, 20 de junio, que ordenó un ataque contra Irán, como represalia por el derribo de un dron estadounidense por parte de ese país, sin embargo, después decidió suspenderlo por el número de víctimas mortales que ocasionaría.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de EE.UU., señaló que "nos dispusimos a tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté cuántos morirán: 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque lo detuve".

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....