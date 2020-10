¿Cómo influye Colombia en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos?

Revuelo en la política colombiana ha causado la noticia de la presunta intervención del Gobierno Nacional en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, comicios que enfrentan al candidato demócrata, Joe Biden, y al actual mandatario, Donald Trump.

Y es que el expresidente de la República Juan Manuel Santos aseguró que recibió información de que el Gobierno habría tomado la decisión de apoyar la campaña electoral del Trump, quien busca su reelección.

Ante esto, el senador y líder opositor Iván Cepeda citó a un debate de control a la canciller, Claudia Blum, para que aclare la situación.

No obstante, es necesario resaltar que la presencia de ciudadanos colombianos y latinos en Estados Unidos cada vez toma más fuerza, pues la cantidad de connacionales en estados como Florida rondan los 248.000, según The Per Research.

Asimismo, resaltan que para el 2017 habían 1.2 millones de colombianos en Estados Unidos, destacando que para ese año el 60% de ellos, quienes nacieron en el extranjero, son ciudadanos estadounidenses.

Es tanta la repercusión de Colombia en los asuntos electorales del país norteamericano que en diferentes ocasiones Donald Trump ha atacado a Biden asegurando que tiene el respaldo del líder “catrochavista” colombiano, Gustavo Petro.

Relación entre Iván Duque y Donald Trump

Las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos han sido buenas durante los dos años que han coincidido Iván Duque y Donald Trump. En varias ocasiones se han reunido para tratar asuntos como la situación de Venezuela con lo que denominan la dictadura de Nicolás Maduro, la erradicación de cultivos ilícitos en el país y la lucha contra el narcotráfico.

Por otro lado, en medio de la pandemia, el mandatario de los colombianos se ha comunicado con Trump para hablar de las medidas en contra de la COVID-19.