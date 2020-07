Ella es Leonie Dorado, la primera presentadora transgénero de la televisión boliviana

En diálogo con La Hora del Regreso, la co-presentadora del programa boliviano Aby Ayala TV, nos cuenta que significó para ella convertirse en la primera mujer trans estar frente a este cargo. Leonie Dorado resaltó que esta oportunidad llegó gracias a la pandemia que se está viviendo en gran parte del mundo.

Dorado señaló que, aunque no se ha sentido rechazada en su trabajo, resaltó que el único obstáculo que tuvo que enfrentar fue el tiempo. "El primer obstáculo que he tenido es no tener el tiempo suficiente para prepararme, solo tuve un mes antes de ir al aire".

La presentadora, quien es la responsable de informar sobre las noticias que giran alrededor de los temas centrados en los derechos y las problemáticas que sufren las personas LGTBI+, destacó que las personas deben comprender que no todos son iguales.

"Las personas trans quieras o no, hacen parte de la sociedad. La gente debe hacerse a la idea de que existen personas trans y deben convivir con ellas".

