Esta pandemia ha mostrado la debilidad de la economía de EE.UU.: Seth Harris

Seth Harris, exsecretario del Trabajo en Estados Unidos habló en La W sobre la situación actual de la economía fuertemente golpeada por el coronavirus y reciente aumento en el desempleo que ya ha alcanzado cifras mayores a las de la Gran Depresión.

Según Harris, Trump no está creando un ambiente para que las personas vuelvan al trabajo y mientras esto no suceda no se podrá recuperar la economía.

Además, advirtió que los economistas deben ser muy humildes con sus predicciones porque Estados Unidos nunca había visto una situación similar en la que se tuviera que cerrar la economía y los expertos no está teniendo en cuenta las personas que han dejado de buscar trabajo o que están trabajando solo medio tiempo.

Finalmente, destacó que la crisis ha mostrado la debilidad de la economía de EE.UU. ya que ha evidenciado que hay trabajadores que no tienen dinero suficiente para una emergencia.