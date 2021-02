Los detalles del robo a Kim Kardashian en París contados por su autor intelectual

La noche del 3 de octubre de 2016, Kim Kardashian sufrió un atraco en el hotel particular de París donde se hospedaba en ocasión de la Fashion Week, donde le robaron diversas joyas por un monto de nueve millones de euros.

Se trata del robo más importante realizado en Francia a un particular. Muchos le llaman “el atraco del siglo”.

Yunice Abbas, autor del libro “Yo secuestré a Kim Kardashian”, comentó en La W cómo fue robar a la famosa. “Lo que hicimos fue entrar al hotel con el objetivo de robar las joyas, mis compañeros entraron a la habitación le pidieron las joyas, ella las entregó, la amarraron y se fueron”, indicó.

“Yo no sabía a quién íbamos a robar, ni siquiera había escuchado hablar de ella. Yo soy un hombre de más de 60 años y no sabía quién era Kim Kardashian. Cuando empecé a ver las noticias entendí a quién habíamos robado”, señaló.

Narró que “el robo fue en la noche, entonces ella ya no tenía escoltas y ya estaba dormida. Sus escoltas estaban en una discoteca entonces fue fácil”.

También contó que cuando llegan sus cómplices a la habitación de Kardashian le quitan el celular para que no pudiera hacer ninguna llamada. “Las cosas se metieron en bolsas y cuando nos repartimos yo me quedé con la que tenía el celular. Cuando me di cuenta que el celular estaba siendo rastreado lo boté a un río”.

También dijo que su libro tiene 250 páginas, pero el caso del robo a la famosa son 70 páginas, el resto es sobre su vida.

Por otro lado, expresó que su profesión es ser ladrón, y tiene otra que es mecánico automotriz.

Finalmente, explicó que no roba a gente necesitada, “robo a las personas que tienen una capacidad económica para seguir su vida a pesar del asalto”.