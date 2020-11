México asegura que no hay registro de menores expulsados de EE.UU. a su territorio

El gobierno de México dijo este domingo que no tiene registro de menores extranjeros que habrían sido expulsados a su territorio de manera irregular y sin acompañamiento desde Estados Unidos, según señaló una denuncia periodística.

"Hasta el momento no hay registro de menores de edad que hayan entrado a territorio nacional sin acompañamiento de sus familiares", dijo en Twitter Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería mexicana.

Velasco agregó que el gobierno mexicano "continuará con las investigaciones correspondientes de la mano de organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales".

Las autoridades mexicanas iniciaron la investigación luego de que un artículo del periódico estadounidense The New York Times denunciara que niños centroamericanos están siendo enviados por Estados Unidos a México, donde no tienen familiares que los protejan, violando un acuerdo diplomático en la materia.

Las expulsiones, expuestas en un correo electrónico enviado por un alto mando de la Patrulla Fronteriza estadounidense, ocurren en medio de una agresiva política de cierre de fronteras impulsada por la administración de Donald Trump para impedir la propagación del nuevo coronavirus en su país, agregó el diario.

El acuerdo establece que únicamente menores de nacionalidad mexicana u otros que cuenten con la supervisión de un adulto responsable pueden ser devueltos a México después de haber intentado cruzar la frontera, señaló el New York Times.

Actualmente el cruce de personas entre ambos países está restringido únicamente a ciudadanos con actividades consideradas esenciales, como parte de las medidas sanitarias contra el covid-19.

Aunque la migración irregular de Centroamérica es una problemática de hace décadas, desde finales de 2018 miles de indocumentados empezaron a marchar en caravanas hacia territorio estadounidense huyendo de la violencia y la pobreza.

El fenómeno forzó a México a endurecer sus controles fronterizos, bajo amenaza de sanciones comerciales de Washington.

Trump mantendrá invariable su política migratoria hacia México con restricciones en las fronteras y límites de asilo si es reelegido, según afirmó en una entrevista al diario mexicano El Universal publicada el viernes.