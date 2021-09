Enrique Vives Caballero fue enviado a la cárcel por atropellar a siete jóvenes

La juez Primera Penal Municipal de Santa Marta envió a la cárcel al empresario Enrique Vives Caballero, quien es señalado por haber atropellado a siete jóvenes en el sector de Gaira.

La decisión se adoptó al determinar que Vives Caballero, al momento del accidente, manejaba en exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol. Por eso, la juez precisó que su despacho consideró que sí se produjo una inferencia razonable de la autoría de Vives Caballero, puesto que se trató de una conducta grave “por la modalidad y circunstancias de tiempo modo y lugar que rodean estos hechos a altas horas de la noche, conduciendo a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol”.

Además, se estimó el gran impacto social que tuvo el hecho: “La vida de seis personas y como quedaron sus cuerpos, las laceraciones, los traumas, las contusiones que hasta hubo desmembramiento de miembro inferior de dos personas. (Esto) refleja la velocidad a la que iba, porque si hubiera observado la señal de tránsito de 30 kilómetros por hora, los resultados no hubieran sido los mismos”.

En la misma línea, la juez explicó que Vives Caballero sí tenía la capacidad de comprender que si consumía alcohol y manejaba, “podría ocasionar una lesión en la integridad física de las personas o podría cometer un accidente como efectivamente sucedió”.

Por otra parte, la juez también mencionó las demoras para adelantar la audiencia de imputación de cargos por actuaciones de la defensa del empresario, entre ellas trasladarse sin permiso de una clínica a otra. “Estas actuaciones demuestran que se estaba evadiendo llevar a cabo el resto de audiencias preliminares”, enfatizó la jueza.

Ante estos argumentos, se acogió la solicitud de la fiscal del caso de enviar a Vives Caballero a la cárcel, considerando que el sujeto representa un peligro para la comunidad y genera riesgo de no comparecencia. Para la Fiscalía, estos hechos se vieron reflejados en los sucesos que impidieron la continuación de las audiencias preliminares, como el traslado de la clínica Perfect Body a una clínica psiquiátrica sin informar al ente acusador ni a la juez.

A su vez, se desistimaron los argumentos de la defensa quien solicitó no enviar a su cliente a la cárcel debido a que las víctimas presuntamente invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, poniéndose en riesgo, teniendo enfrente un puente vehicular. La juezrespondió: “La conducta no se produjo porque en el lugar no había luces o porque todas estas personas se lanzaron al vehículo para que las arrollaran, o invadieron el carril para que las atropellaran (...) en el lugar se tomaron fotografías que demuestran que sí había iluminación y si no la había, la persona debió ser más cuidadosa”.

LA TRAGEDIA EN GAIRA

En la madrugada del 13 de septiembre de 2021, a la altura del puente viejo de Gaira (jurisdicción de Santa Marta DTCH), fallecieron seis menores de edad y uno de ellos se encuentra en delicado estado de salud tras un grave accidente de tránsito. El empresario Enrique Vives Caballero, señalado por el crimen, conducía una camioneta Toyota Hilux bajo un alto grado de embriaguez.

Los fallecidos fueron identificados como Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero.

Ante el único sobreviviente, la juez por petición de los abogados ordenó protección especial.

Así mismo, la Fiscalía ha revelado que, antes del accidente, Vives Caballero ya había recibido varios comparendos de tránsito por conducir a alta velocidad.