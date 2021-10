Con piedra atacan vehículo de directora de Tránsito de Bucaramanga

En la mañana de este 19 de octubre, en el barrio Lagos del Cacique, en Bucaramanga, al parecer, dos motociclistas atacaron con varias piedras el parabrisas trasero del vehículo de la directora de Tránsito, Andrea Méndez.

Lea en La W: "Usted viene a hablar en calzoncillos": Mauricio Aguilar a alcalde de Bucaramanga

La funcionaria dijo que, afortunadamente, no le pasó nada, pero, sí se llevó un gran susto y que no se percató de lo sucedido porque venía el ataque fue a su espalda.

Aclaró que se pondrá la denuncia penalmente, pues, anteriormente, denunció que ha recibido amenazas en su contra.

Puede leer: Ofrecen recompensa por atentados en oleoductos de Ecopetrol

La funcionaria dijo que esto podría ser una retaliación por los fuertes operativos que han hecho contra la piratería y las plataformas digitales.

"Me partieron el panorámico de la parte trasera, fue duro, fue el susto y no pasó a mayores, está en manos de las autoridades, lo reprochable son los hechos, aquí estamos es trabajando, yo estaba despaldas, sentí los golpes, comencé a llorar, me dieron las referencias de las motos, la placa, cómo estaban vestidos, están revisando las cámaras, me preocupa porque era mi lugar de residencia".