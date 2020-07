Drama en el sur de Córdoba: más de 200 personas han sido desplazadas

El miedo en San José de Uré (Córdoba), no solo es por la amenaza que representa la pandemia del COVID-19, sino también por el terror que han infundido los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial tras cometer dos masacres en menos de 24 horas. Los graves hechos se registraron el 27 y el 28 de julio del presente año.

Según las autoridades, la primera masacre en la que fueron asesinados tres miembros de una misma familia, sería atribuida a Los Caparros, en la vereda La Cabaña del corregimiento de Versalles.

Tras lo ocurrido, se presentó un desplazamiento masivo de más de 200 personas que hoy no estarían en las mejores condiciones en el lugar donde fueron ubicados de manera provisional.

“Se desplazaron 67 familias, 279 personas de la vereda La Cabaña. Están en al día de hoy en el polideportivo del barrio La Esperanza: no es un albergue humanitario, no hay dormitorios, no hay agua potable y no hay baños. La noche del 27 de julio cenaron sobre las 10:00P.M. les ha tocado pedir posada”, establece en un comunicado de la Fundación Cordobexia.

Le puede interesar:

Al tiempo agregan que “un total de 52 niños, 105 mujeres de las cuales hay una en embarazo, dos personas en condición de discapacidad y varios adultos mayores”.

La Fundación Cordobexia advierte que, para estas personas tampoco se se han dispuesto los elementos necesarios para evitar un posible contagio de coronavirus.

Por lo anterior, se hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan a las familias afectadas por el conflicto que se vive en el sur de Córdoba.

Por otra parte, cabe indicar que, la segunda masacre se presentó en el corregimiento de Puerto Colombia, donde según la Policía delinque el Clan del Golfo, grupo al que se le atribuyó este atroz hecho. Entre las tres víctimas mortales hay dos menores de edad, Yorvis Velarde de 15 años y Luis Mario Payares de 16 años.