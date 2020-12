Familias desplazadas denuncian que recibieron mercados en mal estado en San José de Uré

Un lamentable caso fue denunciado por las familias desplazadas en el municipio de San José de Uré, sur de Córdoba. Según lo expuesto, la alcaldía de esa zona habría entregado mercados en mal estado el pasado 15 de diciembre.

“Esos alimentos estaban completamente dañados, eso estaba lleno de popó de rata, qué tal que uno se coma un alimento de eso y en lugar de bien sea mal. Yo no quise recibir eso, lo dejé allá y me hubiera gustado que toda la gente hubiera dejado eso porque prácticamente lo que nos dieron fue basura. Si esos alimentos vienen para las personas desplazadas como somos nosotros pues yo no creo que lo tengan que almacenar y cuando se dañe no los entreguen”, dijo una de las afectadas.

Otra de las personas que expuso su caso aseguró que “le tomamos fotos y hasta gusanos tenían, en ese sitio donde estaban los alimentos habían ratones que nosotros mismos matamos. Eso es de mal gusto y hasta maldad porque de esos alimentos comen niños, personas de la tercera edad y todos los miembros de la familia, nosotros somos desplazados y no merecemos eso. Necesito que nos ayuden porque nosotros no merecemos ser maltratados todo el tiempo”.

Entre tanto, el señor Isidro Sotelo manifiesta que “no hay que esperar que los mercados se dañen porque nosotros no somos marranos para comer un desperdicio de esos”.



Foto: cortesía

Frente a las delicadas denuncias La W Radio consultó con la alcaldía de San José de Uré, de donde se desmintieron las versiones antes expuestas.

“Simplemente filtró el agua por un techo y se mojaron esos mercados, pero de tantos mercados que se le ha entregado a la gente entonces van a publicar los seis que se dañaron. En realidad fueron seis mercados y la foto se la toman al montoncito como para que crean que fue un poco de mercados. Aquí todo lo que se gestiona se da, pero yo contra la naturaleza no puedo entrar en ese choque porque fue la filtración del agua la que me dañó esos mercaditos”, manifestó la secretaria de Gobierno de San José de Uré, Sonia Marchena.

Al tiempo sostuvo que “eso me tiene muy triste porque en la noticia dicen lo que no es, que devolvieron los mercados, nadie me ha devuelto un mercado porque antes de llevar los mercados la gente revisa y les digo cuánto llevan de arroz, que verifiquen y me firman un documento. Existen otras personas que están en otro cuento y no debería ser así porque le tomaron una foto a esos mercados y eso es lo que están publicando”.

Foto:cortesía

Finalmente, establecieron que de 200 mercados que habrían sido donados por particulares solo seis se habrían dañado.