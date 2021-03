Hospital Internacional de Colombia no vacunará a comunidad tras escándalo en la Foscal

Tras el escándalo desatado con la clínica Foscal, ubicada en Floridablanca, con la auxiliar de enfermera que inyectó a una mujer de 80 años sin el biológico, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, de Piedecuesta, tomó la decisión de no montar puestos de vacunación para servirle a la comunidad.

Víctor Castillo, presidente del hospital, indicó que con todo lo ocurrido en Colombia solo aplicarán el biológico al profesional de la salud de la institución.

el doctor dijo que actualmente hay un riesgo muy alto, y todas las IAS están encima de las entidades médicas, como si de verdad hubiera irregularidades en la aplicación del biológico.

"Inicialmente queríamos hacer vacunación para población general, pero luego de los análisis y lo que pasó con la Fosccal resolvimos que no vamos a participar en la vacunación general. Yo prefiero pensar que no fue mal intencionado, fue un error, pasó lo mismo en Sura, en Medellín, y también en Villavicencio. Todas las ias están encima, súper intendencia, Fiscalía , Contraloría, Procuraduría, etc", dijo el presidente del HIC.

Dijo que el matoneo que recibió la Foscal, siendo una entidad reconocida y respetable en Santander no es merecible, además, que fue estigmatizada y fue un error que debe investigarse pero no para darle mala imagen a esta entidad.

"No se compadece el matoneo que le hicieron a la entidad con el esfuerzo que se ha hecho en la Foscal, fue mal tratada por un error que hay que investigarlo, pero, no ha ese grado que se hizo en redes sociales, y quedaron estigmatizados, es desagradable esta situación".

Indicó que las droguerías deberían ser puestos de vacunación como se está realizando en Estados Unidos.