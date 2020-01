“No vine a hacer promesas que no voy a cumplir; vine a trabajar por ustedes”: William Dau

Con la lucha contra la corrupción y la disminución de la pobreza como banderas principales de su gobierno que empieza este 1 de enero de 2020, el abogado William Dau Chamatt tomó posesión como nuevo alcalde de Cartagena en medio de un acto público sin precedentes en la Vía Perimetral, zona sur occidental de la capital de Bolívar.

El acto empezó a eso de la 1 de la tarde con presentaciones artísticas de grupos folclóricos y musicales que voluntariamente se postularon para acompañar al Dau Chamatt en su posesión como nuevo mandatario de los cartageneros.

Luego de la presentación de un primer grupo de artistas, el abogado activista anticorrupción tomó juramento ante un notario y tomó la palabra para agradecer a los cerca de 115 mil cartageneros que depositaron su voto en las urnas por él el pasado 27 de octubre. Dau empezó su discurso dejando claro que la lucha por acabar la corrupción y la pobreza serán el derrotero de sus cuatro años de mandato.

“Yo estoy aquí para defenderlos de los malandrines que han traído tanta pobreza y desigualdad a Cartagena. Yo estoy aquí por ustedes. Rompimos las cadenas, ahora llega la hora de extirpar el cáncer”, dijo en alusión a la corrupción que, según detalló, durante la última década le ha robado a la ciudad el 70% de su presupuesto.

“Es por ustedes que yo voy a gobernar. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, siempre los políticos vienen y prometen, pero nunca cumplen y el pueblo sigue creyendo una y otra vez, eso no debe ser. Durante la campaña cuando la gente me decía estás hablando paja, estás hablando como todos los políticos, yo no te creo; a mí me desarmaban, no sabía que contestar, porque siempre han sido engañados, por qué han de creerme a mí: solo el tiempo es el que va a demostrar que yo no vine a robar, que yo vine a gobernar por todos ustedes”, expresó.

Y siguió su discurso dejando claro que no basará su administración en falsas promesas. “Yo no viene aquí a dar regalos ni a hacer promesas falsas que nunca voy a cumplir: yo vine aquí en mi primer día de alcalde para mirarlos a todos ustedes a los ojos y decirles que yo voy a trabajar por ustedes”.

“Ya le quitamos el poder a los malandrines, ellos siguen luchando porque no lo quieren entregar. Unos malandrines que se han robado el 70% del presupuesto de la ciudad año tras años, eso es lo que tenemos que acabar con la corrupción y al evitar que se roben todo ese dinero, ya podremos dedicarnos a combatir y a acabar esa pobreza absoluta de toda la gente que vive aquí en la Perimetral”, dijo.

Agradeció a los jóvenes. “Gracias a la juventud es que yo soy alcalde y puedo estar hoy parado aquí. A ellos, que votaron por mí y que propagaron el mensaje y convencieron a sus tíos, a sus abuelos, a sus madres para que votaran por William Dua”.

Aprovechó para pedirles a los cartageneros paciencia en los primeros seis meses de su gobierno porque, reconoció, será un arranque difícil en medio de la crisis político administrativa de que la ciudad apenas trata de recuperarse.

“Me tiene sin cuidado la política nacional”

Dau también se refirió a la política nacional y a los partidos tradicionales a la vez que advirtió que no responderá a los intereses de ninguna colectividad, que solo trabajará de la mano con quienes quieran el bien de Cartagena.

“A mí me tiene sin cuidado la política nacional, los políticos, los partidos políticos. Ellos son los que vienen a buscar acercarse al alcalde de Cartagena porque ellos quieren compartir el honor que yo tengo de haber sido elegido por el pueblo, un pueblo sin ataduras. Son los partidos los que se acercan a mí y quieren tomarse fotos, quieren que me vean con ellos, quieren que yo endose sus candidatos, no. Yo trabajo con todas aquellas personas que quieran trabajar por el bien de Cartagena”, expresó el nuevo alcalde de La Heroica.

Mensaje al Concejo

Uno de los puntos que destacó el alcalde Dau en su discurso fueron las relaciones con el Concejo Distrital, ya que solo un concejal cercano a su política anticorrupción logró una curul en las pasadas regionales. El nuevo mandatario llamó a los integrantes de esa corporación a trabajar juntos por la ciudad.

“Otro problema que me va a dificultar gobernar es que el alcalde tiene que cogobernar con el Concejo Distrital. Aquí veo que llegaron numerosos concejales: por favor escúchenme, yo vengo en plan de paz, vengo con una rama de olivo, aunque en otra mano tengo el garrote, necesito cogobernar con el Concejo por el bien de Cartagena”, expresó.

Detalló que, aunque solo tiene un concejal aliado, ya ha hablado con los diez concejales nuevos que entran a esa corporación y que espera que se sintonicen con su gobierno. “Pienso que caló el mensaje de que todos debemos trabajar por esta ciudad, porque no puede estar trabajando el alcalde por un lado tratando de hacerla progresar y los concejales por otro lado tratando de estorbar a cambio de recibir prebendas, OPS y contratos; ya esos días se acabaron”.

Y reconoció que el Concejo tendrá toda su autonomía para hacerle control político: “bienvenidos son para controlarme, para echarme en cara todas las metidas de patas que yo cometa, están en su pleno derecho y en su obligación de hacerlo, pero para dejarme gobernar yo no puedo estar reglando contratos. Zapatero a tu zapato: cada uno tiene sus funciones y eso es lo que vamos a hacer”.