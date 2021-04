Policía de Bucaramanga se excusó con periodistas agredidos en paro

Luego de conocerse la agresión que se presentó con tres periodistas de Santander, el general Javier Martín, comandante de la Policía de Bucaramanga, pidió excusas públicas a los comunicadores sociales por lo sucedido y dijo que lo que menos quería como autoridad era intervenir en el trabajo de los periodistas.

Denunciaron que equipo periodístico en Bucaramanga fue agredido por la Policía

Incluso, manifestó que de ser necesario se puede abrir una investigación a los oficiales involucrados en el altercado.

"Ofrecerle excusas, tuve la oportunidad de hablar con ellos, no quiero excusarlos, pero en medio de todo, pensaría de buena voluntad que no querían hacerlo, pero se presentó, ofrecer excusas a todos los que percibieron que no se les facilitó su trabajo".