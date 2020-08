Procuraduría abrió investigación en contra del rector de la Universidad de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación, busca establecer si el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres, habría incurrido en falta disciplinaria al supuestamente no dar trámite a una solicitud de pasantías que habrían sido radicadas desde el año 2017 y que habría tenido respuesta, según el denunciante, 150 días después.

El rector por su parte, establece que ese es un caso en el que él no sería sujeto procesal porque no es el encargado de aprobar comisiones y pasantías; pues dicho trámite sería competencia del Consejo Académico de acuerdo con los estatutos de la Universidad de Córdoba.

Al tiempo indicó que ese proceso de hace tres años se surtió al interior de la misma universidad y que ya estaría cerrado. Sin embargo, advierte que al revivirse el tema en estas instancias obedecería a estrategias de sectores que según él anhelan el poder en el alma mater.

“Revisando esos procesos en Bogotá, salió ese proceso y lo hacen ver como el gran hallazgo de que el rector es investigado. Inclusive, no tienen por qué denunciar al rector porque no es competente, por norma no da pasantías ni comisiones; eso lo hace el Consejo Académico, hasta en eso estuvo mal dirigida la denuncia. A la Procuraduría decirle que el rector no es sujeto procesal disciplinariamente”, sostuvo el rector.

Lea en La W: Por seis meses más, fue prorrogada la intervención en el hospital San Jerónimo de Montería

“A los que hicieron eso saben que el proceso se cae porque no hay ninguna falta. No soy sujeto querellante de la falta, yo no tomé esa decisión y hay fallo de tutela, fallo del Tribunal, inspección y vigilancia de parte del Ministerio y hasta acta de conciliación. Tenemos el expediente para presentarlo a la Procuraduría”, agregó el rector.

Cabe indicar que la Universidad de Córdoba actualmente se encuentra en elecciones para escoger nuevo rector, cargo al que aspira a ser reelegido Jairo Torres.

Le puede interesar: Extienden toque de queda en Córdoba hasta el mes de septiembre

“Si querían hacerme daño pues no lo van a lograr porque no lo pueden hacer porque en Derecho no hay nada contra el rector. Eso hace parte de las estrategias de sectores que anhelan tener el poder en la Universidad y como no tienen asidero entonces se crean falsas expectativas de hechos que han sido investigados y cerrados”, puntualiza Torres.

Finalmente, explica que el caso estaría relacionado con un profesor del Programa de Física que había solicitado la pasantía “pero en Derecho se demostró que él no tenía la razón porque esa pasantía tenía que ser financiada por la Universidad cuando él estuviera haciendo una comisión de estudios financiada por la misma Universidad, pero no dé cuenta propia y él en la conciliación reconoció eso y la Universidad termina hasta colaborándole en eso de manera voluntaria. Lo que pasa es que no dicen el trasfondo de eso”.