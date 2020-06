Sin turismo y sin plata, los artesanos 'en la olla'

Hugo Correales, de la empresa Chivas Correales, comentó en Sigue La W que “no es un secreto que (los artesanos) estamos pasando por una situación muy crítica”, puesto que las ventas de este sector dependen “directamente del turismo”. Además, aseguró que este gremio “será de los últimos en reactivarse”. “De nosotros también dependen muchas personas”, dijo Corrales, añadiendo que, en su caso, tiene cinco personas cabezas de hogar.

Cuando su empresa acudió a los bancos para solicitar las ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional, estas entidades le dijeron que debían esperar. Hasta la fecha de hoy, no han obtenido respuesta alguna. “Una ayuda concreta para los artesanos, por lo menos para mí, no se ha llevado a cabo”, aseveró. “Por ser un poco informales no tenemos las garantías necesarias para solicitar un crédito en un banco”, pero un crédito “no es la solución”, ya que dependen del turismo y de las ventas. “Sin eso, nos endeudaremos cada vez más”.

Zarkuney Tawia Zalabata, artesana de mochilas de la Sierra Nevada de Santa Marta, comunidad indígena de Arhuaca, dijo que la artesanía “es el diario de vivir que tiene la mayoría de la población”. Durante la cuarentena, la venta de las mochilas no ha podido llevarse a cabo; y, cuando tiene clientes, estos quieren comprar los productos por menos de la mitad de su valor. “No podemos vender una mochila que tardamos 25 días en hacer a 40 mil pesos. Con estas ventas al precio justo podemos pagar la mayor parte de la carrera universitaria”.

Otra artesana que expresó su preocupación fue Rosita Jerez, artesana de Ráquira, Boyacá, quien afirmó no haber vendido producto alguno “desde que comenzó la pandemia”. “Este municipio vive de la artesanía, y la situación nos ha afectado mucho”.

Por su parte, Camilo Prada, artesano en La Chamba, Tolima, expresó que la población, de aproximadamente dos mil habitantes, se dedica casi al 100 por ciento a la artesanía. “Por la pandemia no tenemos comercialización del producto. Sale poco para el interior del país, y nada para exportación. Nos vemos muy afectados”.

A estas preocupaciones, respondió Ana María Fries, gerente Artesanías de Colombia, diciendo que “hemos estado muy activos identificando las necesidades, que son infinitas”. A través de reuniones con más de 2,200 líderes artesanos de diferentes regiones, se logró identificar “las necesidades más apremiantes en este momento. Hemos gestionado con el Gobierno apoyo a todos los artesanos”. Además, declaró que “tenemos un enlace de pago para apoyos y tenemos un estímulo de compra solidaria. Detrás de una artesanía hay un artesano, una familia, una comunidad”.