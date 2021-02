Trabajadores de la minera en Muzo denuncian que no reciben pagos desde hace 10 meses

Es crítica la situación para casi 200 trabajadores de la esmeraldera Minera Texas Colombia (MTC) en el municipio de Muzo (Boyacá) porque, por la pandemia, la multinacional suspendió sus contratos desde abril del año pasado y no les han pagado sus salarios. Muchos de ellos son personas que trabajando en la mina sufrieron accidentes laborales y no pueden reubicarse en otras empresas.

En estos días se han realizado varias jornadas de negociación, pero no han llegado a feliz término porque la empresa quiere entregar unos pagos que incluyen los sueldos pendientes y la liquidación, mientras que los trabajadores exigen que les den continuidad a sus contratos y califican de absurdo lo que se les está ofreciendo.

Óscar Jair González, presidente de Sintraesmeralda, manifestó que “desde febrero de 2020 nos enviaron a vacaciones colectivas y luego nos suspendieron los contratos, pero la empresa nunca paró de laborar”. Explicó que en octubre los hicieron firmar un otrosí diciéndoles que no les iban a pagar el mismo salario.

Juan Manuel Cadena, trabajador minero de MTC, indicó que “llevo laborando en la compañía desde hace 7 años, y hace 3 años tuve un accidente en la mina. Me dijeron que no podía seguir trabajando porque ya no puedo hacer las mismas actividades”.

Le puede interesar:

“Para poder sostener a mi familia me ha tocado endeudarme, debo a la caja de compensación y tarjetas de crédito. Tuve que recurrir a vender un predio que tenía. Ellos dicen que por la crisis de la pandemia no tienen el mismo presupuesto”, declaró.

Como solución “lo que necesitamos es que la empresa nos integre nuevamente a trabajar, y que por favor nos paguen los sueldos que no nos han pagado”.

Por su parte, Jaime Guerrero, jefe de talento humano de MTC, manifestó que “somos conscientes de la situación que están pasando los trabajadores. La empresa en abril suspendió su operación y contratos de algunos trabajadores, tuvimos que dejar pocos para que estuvieran vigilando la mina. Ahorita tenemos el 90 % de la planta ingresada”.

“A todo el personal que estaba afuera se le reconoció una parte del salario para la manutención. Frente al otrosí son unos acuerdos temporales para enfrentar la crisis de la pandemia”, dijo.