UTP desmintió a USPEC sobre infraestructura de la cárcel en Girón

La Uspec, se pronunció sobre el nuevo centro carcelario de Girón que fue entregado en Febrero del 2021, luego de tantas denuncias que se han recibido de que se llama la cárcel de "sin sin", por no tener, aparentemente, la mejor infraestructura para tener reclusos de alta peligrosidad.

La entidad, a través de un comunicado relató que el centro carcelario contaba con una última tecnología, con una seguridad teniendo 321 cámaras de vigilancia, y que la ptar está funcionando, en el cual se garantiza el 98% de potabilidad, entre otras cosas.

"El penitenciario tiene un tanque de reserva con capacidad de 30 mil litros de

agua que bombea a cada bloque con un sistema de distribución de gravedad.El proyecto en sus zonas exteriores tiene un sistema de cerramiento con 3000 metros de malla de alta seguridad de 358 refuerzos, que cumple con estándares de calidad y posee las características físicas y condiciones de seguridad exigidas para un penitenciario de esta categoría; se entregaron también 5 garitas debidamente adecuadas para el personal de seguridad".

Helbert Mendoza, de la UTP, explicó que, todo esto mencionado anteriormente no es lo que parece, ya que faltan permisos para la ptar, la estructura estaría débil y esto podría generar fuga de presos.

"Tenemos una ptar, planta de tratamiento de aguas residuales, sí, ampliaron la capacidad, pero tiene deficiencias de diseños, las aguas lluvias se cruzan con aguas crudas, le faltan accesos para los tanques, esa planta no tiene permiso de vertimientos, no hicieron baño para los operarios. La parte interna tenemos problemas tremendos de seguridad, empezando por las garitas, que son el pilar de la seguridad del establecimiento".

Actualmente, en la nueva cárcel de Girón, permanecen 50 reclusos y el cupo es para más de 750 personas.

Entre tanto, la Defensoría del pueblo, también emitió un comunicado, en el que pide un detallado informe de esta cárcel para verificar las denuncias de la UTP y sindicato del Inpec.