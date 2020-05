Aída Victoria Merlano confesó que pensó en suicidarse por un problema familiar

Por medio de un video en vivo en Instagram, Aída Victoria Merlano contó que el pasado 2 y 3 de abril pensó en suicidarse debido a unos problemas familiares que estaba viviendo. “La situación que viví, me hizo sentir que ya no tenía ningún sentido estar aquí”, comentó ella en el video que ya no está disponible en sus redes sociales.

“Decirle a una persona que te sientes decepcionado o que es una vergüenza para ti, duele, fractura”, dijo la joven en el video y aclaró que la situación no tiene nada que ver con su actual pareja.

"Tienen que pensar en lo que le dicen a la gente a la que aman. Hay personas que los ven con un amor tan grande que cada palabra que les dicen puede significar la cosa más bonita del mundo o el puñal más grande y las puede desgarrar. La gente no es consciente de eso", explicó Merlano en su publicación.

Al final del video se le escucha decir que ya se encuentra estable gracias a los medicamentos y a las pláticas con su psicóloga. “Uno tiene que intentar sobrevivir y buscar ayuda”.

El video ya no está disponible en sus redes sociales, pero la hija de la excongresista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que agradece todo el apoyo que ha recibido. “A mi realmente me hace feliz estar aquí; pero afuera siempre hay cosas dolorosas que nos quiebran… ¿Qué le vamos a hacer?”.