Diez grandes padres del cine y la televisión que nos dieron valiosas lecciones

En los últimos años, tanto las películas como las series de televisión han encantado a su público con patriarcas excepcionales debido a su trabajo en la crianza de sus hijos, no solo por demostrar que son padres excelentes sino por su capacidad de hacer de la vida en el hogar un escenario divertido o interesante.

En el marco del Día del Padre 2021, en W Radio hacemos un recuento de diez de los mejores padres que más han encantado a sus audiencias:

10. Bryan Mills (Búsqueda Implacable)

Bryan Mills (Liam Neeson), ex agente de la CIA, es la prueba de lo que sería capaz de hacer un padre por salvar a su hija y a su mejor amiga después de haber sido secuestradas en Europa. Su contundente e inolvidable amenaza telefónica a los secuestradores es una pequeña muestra de su deseo de volver a ver a su hija sana y salva.

9. Sandy Cohen (The O.C.)

A pesar de no ser un padre perfecto, Sandy Cohen (Peter Gallagher) representa al patriarca moderno, bondadoso, relajado y versátil que siempre deja lecciones valiosas a sus hijos. Es el ejemplo perfecto de la corrección moral que protege incondicionalmente a su familia.

8. Marlín (Buscando a Nemo)

Marlín (Albert Brooks) es el ejemplo perfecto de los padres que, a pesar de ser sobreprotectores y entrar en conflicto con sus hijos, siempre estarán dispuestos a arriesgarlo todo por ellos. Incluso si eso implica atravesar el océano, escapar de un tiburón y caer en aguas profundas.

7. Bob Belcher (Bob's Burgers)

Bob Belcher (H. Jon Benjamin) ama a su familia y lo demuestra trabajando duro para mantenerlos y darles la vida que se merecen, incluso a pesar de que se sienta frustrado y molesto con sus hijos en algunas ocasiones. No importa cuándo o cómo, Bob siempre apoya incondicionalmente las luchas e intereses de Tina, Gene y Louise.

6. Tony Stark (Avengers)

Tony Stark (Robert Downey Jr), mejor conocido como Iron Man, mostró una faceta nueva, dulce y tierna, en Avengers: Endgame tras convertirse en el padre de Morgan, la hija que tuvo con Pepper Potts. Pero no es la primera vez que ha actuado como un padre: antes de Morgan, Tony siempre fue compasivo y protector con Peter Parker (Tom Holland), el Hombre Araña.

5. Ned Stark (Juego de Tronos)

Muchos televidentes extrañan a Ned Stark (Sean Bean) porque fue ejemplo del padre noble, honesto y cariñoso. Una buena persona de corazón que, incluso, estaba dispuesta a morir por hacer lo correcto.

4. Arthur Weasley (Harry Potter)

Después de que Harry Potter conociera a la familia de su amigo Ron Weasley, Arthur (Mark Williams) se convierte en el padre más consistente que encontrará en su vida. Es un hombre confiable, protector y estable que siempre está dispuesto a ayudar cuando lo necesitan.

3. Phil Dunphy (Modern Family)

El espíritu de “papá genial” de Phil Dunphy (Ty Burrell), en busca de la aprobación de otros (y fallando en el intento), lo convierte en uno de los padres más graciosos de la televisión. Tiene su propio método de crianza llamado “peerenting” (ser amigo y padre al mismo tiempo) y, aunque no siempre resulta como él espera, el amor que siente por su familia es incondicional.

2. Mufasa (El Rey León)

En su camino por enseñarle a su hijo Simba todo lo que debe saber para convertirse en un buen rey, Mufasa (James Earl Jones) da las más sabias lecciones sobre el ciclo de la vida y el respeto por los demás.

1. Jack Pearson (This Is Us)

Desde 2016, Jack Pearson (Milo Ventimiglia) se ha ganado el corazón de los fanáticos de esta serie, siendo el padre sabio y amoroso de los ‘Tres Grandes’ y enseñándoles valiosas lecciones sobre aceptación y amor incondicional.