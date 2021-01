El rechazo al reguetón no se va a superar, es como el racismo o la homofobia: Bad Bunny

En una entrevista con el diario El País el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, habló sobre su éxito en los más importantes listados del mundo y el momento actual que vive el reguetón.

Aseguró que no le ha quedado tiempo para volverse loco a pesar de lo difícil que algunos días es lidiar con el peso de ser Bad Bunny. Sin embargo, destacó que hasta hace menos de un año no se había dado cuenta de todo lo que había conseguido, “muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado”.

El ‘Conejo Malo’ también habló sobre el rechazo que recibe el reguetón por algunos grupos sociales y aseguró que “no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia”. Además, explicó que no le afectan para nada las críticas “que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”.

Además, confesó que no toca ningún instrumento ni sabe leer partituras, por eso no se considera a sí mismo un músico sino un ‘artista’, “considero músico a la persona que toca un instrumento musical, yo por tragedias de la vida no toco ninguno”.