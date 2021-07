En el Festival de Cannes se estrenó la película francesa “Le Son Vivant”

En el Festival de Cannes se estrena la película francesa “Le Son Vivant” protagonizada por Catherine Deneuve. La directora de la cinta, Emmanuelle Bercot, se refirió en La W al proceso que enfrentaron tras el accidente vascular que sufrió Catherine Deneuve.

“Es un accidente de salud que pudo sufrir cualquier persona. Entonces lo que hicimos fue detener la producción, pero en ese momento se siguió con la producción, y luego retomar las grabaciones”, indicó.

Explicó que la película “como tal no trata directamente sobre la eutanasia, aunque sí estoy de acuerdo con este tipo de actuación. Lo que queremos mostrar en “Le Son Vivant” es el acompañamiento del médico en un proceso para enfrentar la ida de esa persona. Morir es aprender a vivir”.

Por su parte, el actor Benoit Magimel dijo que “construir la película tuvo algunos inconvenientes y, además, la polémica que hubo por la temática. En un primer momento me acerqué con cierto temor porque era contar cosas muy personales; sentía solitario y la veía con cierta tristeza, pero luego en la suspensión de la película, reflexioné. Después me di cuenta que no hablaba de la muerte sino de la vida”.