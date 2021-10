Epa Colombia asegura que se comprará un penthouse

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, contó en sus redes cuál será su nueva adquisición. A través de sus historias de Instagram reveló que se quiere comprar un penthouse y ya tiene pensado de dónde sacará el dinero para pagarlo.

Según lo que reveló, le faltarían cerca de 500 millones de pesos para poder adquirir su nueva propiedad. Incluso le contó a sus seguidores cuál es su plan para el próximo día sin IVA.

“Amiga, yo me voy a comprar un penthouse. Solamente me hacen falta 500 millones, entonces el día sin IVA va a ser una locura porque voy a tener para mi penthouse. Voy a subir un video para inspirarte, no por visajosa”, dijo Epa Colombia.

Sus declaraciones desataron todo tipo de comentarios y dudas en redes. Algunos se preguntaron cómo lograría asegurar los 500 millones de pesos con las ganancias de un solo día.

No es la primera vez que Epa Colombia presume en redes sociales las ganancias de su negocio de productos para el cabello. Incluso con su proyecto ha logrado adquirir varias propiedades y bodegas en Bogotá.

Además de sus bodegas, también se ha comprado algunos vehículos, como el convertible que después remodeló y pintó de color rosa Barbie.

A continuación el video en el que Epa Colombia cuenta que se quiere comprar un penthouse.