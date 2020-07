Exluchadoras de WWE publican fotos desnudas y sin censura

Stephanie Nicole Garcia-Colace y Brianna Monique Danielson, verdaderos nombres de las luchadoras, se retiraron de esta disciplina en marzo de 2019.

En estos momentos se encuentran las dos en embarazo y decidieron compartir el momento que están pasando en sus vidas, pero totalmente desnudas.

Por su parte, Nikki espera su primer hijo con Artem Chigvintsev, de quien se enamoró cuando participaban en Dancing with the Stars.

Brie agregó que este embarazo ha sido especial, ya que comparte esta etapa con su hermana y al mismo tiempo. La gemela lleva tres años con Daniel Bryan, superestrella de SmackDown, y ya tiene una hija de dos años.

Las gemelas compartieron las imágenes en sus redes sociales junto a este mensaje: “El embarazo realmente es arte. El viaje al milagro de la vida. El vínculo y el amor con lo intangible. La forma en que el cuerpo de la mujer cambia para crear vida”.

Pregnancy truly is art. The journey to the miracle of life. The bond and love with the intangible. The way the woman’s body changes to create life. And to do while twinning truly has made it Bella for me. 🥰❤️N pic.twitter.com/Pbrlzpz7JF