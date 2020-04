La colombiana Paulina Dávila triunfa en series mexicanas

Paulina Dávila, reconocida por interpretar a Mariana Yazbek, el primer gran amor de Luis Miguel en su serie biográfica, es una actriz colombiana radicada en México.

A lo largo de las producciones ha tenido que neutralizar su acento y ahora ha dejado que este fluya ya que es una de las características de Magali, una bailarina exótica colombiana, en la nueva serie de Paramount Channel y Claro Video, ‘R’.

“Esta serie es una comedia negra que la hice en un momento que jamás me imaginé que vamos a estar en cuarentena. Interpreto a una paisa que emigra a México, no llega a las mejores manos y se está buscando la vida. Me divertí, me dieron mucha libertad, me dejaron hacer lo que quiera y creo que los mexicanos que la vean tienen que tener Google al lado para entender qué estoy diciendo porque digo muchas palabras que son muy colombianas”, contó Paulina Dávila.

Por otro lado, Paulina habló de su participación en la serie de Ana de La Reguera, ‘Ana’, en donde llega Chock, que “es como la fantasía sexual de Ana. Ella está construida a partir de las fantasías de muchas mujeres”.

“Me parece que Ana de La Reguera es una valiente y está dispuesta a tocar temas que siguen siendo tabú en Latinoamérica como la sexualidad, las drogas y demás”, contó.

