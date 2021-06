La historia de una mujer sudafricana que dio a luz a 10 bebés resultó ser falsa

La historia de una mujer sudafricana de 37 años, originaria de la provincia de Gauteng, que habría tenido decuples luego que sus médicos le confirmaran que tendría octillizos y que finalmente por medio de cesárea tuvo a siete niños y tres niñas, resultó ser falsa.

A principios del mes de junio, Gosiame Thamara Sithole supuestamente tuvo a sus pequeños a las 29 semanas de gestación y llegó a romper un récord mundial Guinness. Incluso su esposo Teboho Tsotetsi llegó a confirmar el nacimiento de sus hijos, con pleno conocimiento que su pareja nunca estuvo en embarazo.

La noticia del alumbramiento múltiple fue confirmada por el medio local Pretoria News, pero el 21 de junio esta información fue desmentida por las autoridades locales.

Cuando este hecho trascendió y cruzó las fronteras del Internet, el Gobierno de Pretoria decidió realizar una investigación para esclarecer lo sucedido y verificar si la primicia del medio era verdadera o no.

Las conclusiones de la pesquisa de la autoridades revelaron que la mujer nunca estuvo encinta:

"Los médicos han establecido que la Sra. Sithole no ha dado a luz a ningún bebé últimamente. También se ha establecido que no estaba embarazada en los últimos tiempos", cita el portal local News24 a Thabo Masebe, portavoz de las autoridades locales.

La investigación también reveló que la mujer, en realidad, es una paciente psiquiátrica. Luego de ser llevada a testificar frente a las autoridades, fue recluida en un centro hospitalario para evaluar su estado psicológico y los médicos especializados resolvieron dejarla internada para ayudarla en su tratamiento.

